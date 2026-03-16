القبض على مُروّج مخدرات محكوم بـ28 سنة سجنا

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أوّل أمس، من محاصرة وإيقاف مهرب محل 8 مناشير تفتيش من أجل مسك أشياء مجهولة المصدر متأتية من التهريب و تبيّن أنّه محكوم بـ 28 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من أجل ترويج المخدرات.
و كشفت الأبحاث أنّه بالإضافة إلى إمتهانه التهريب، فقد انخرط في تجارة المخدرات و التفريط فيها بالبيع لمروجي المخدرات بالوسط المدرسي بالزهروني.
و تمّ حجز كميات من المخدرات و مبالغ مالية مهمة و سيارة و أسلحة بيضاء.
