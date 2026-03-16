Français
Anglais
العربية
الأخبار

القبض على مُروّج مخدرات محكوم بـ28 سنة سجنا

القبض على مُروّج مخدرات محكوم بـ28 سنة سجنا

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أوّل أمس، من محاصرة وإيقاف مهرب محل 8 مناشير تفتيش من أجل مسك أشياء مجهولة المصدر متأتية من التهريب و تبيّن أنّه محكوم بـ 28 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من أجل ترويج المخدرات.

و كشفت الأبحاث أنّه بالإضافة إلى إمتهانه التهريب، فقد انخرط في تجارة المخدرات و التفريط فيها بالبيع لمروجي المخدرات بالوسط المدرسي بالزهروني.

و تمّ حجز كميات من المخدرات و مبالغ مالية مهمة و سيارة و أسلحة بيضاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى