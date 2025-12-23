Français
القبض على 8 أشخاص في أزمة تذاكر كأس أمم إفريقيا

القبض على 8 أشخاص في أزمة تذاكر كأس أمم إفريقيا

أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق قضائي بحق ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في بيع تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب حاليًا، في السوق السوداء.

و وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت السلطات المغربية أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثًا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل الوقوف على طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيهم، وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

و أوضح البيان أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت، عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات ومنشورات تعرض تذاكر مباريات البطولة للبيع بطرق مخالفة للقانون، و هو ما استدعى فتح تحقيقات تقنية و ميدانية مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين.

و أسفرت العمليات الأمنية، التي نُفذت في مدن الرباط و تمارة و أغادير و سلا و مراكش و المحمدية، عن توقيف المشتبه فيهم، حيث جرى إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة تفاصيل هذه الأنشطة غير المشروعة.

و أكدت السلطات أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل ضبط باقي المتورطين المحتملين و كشف الشبكات التي تقف وراء هذه الممارسات، خاصة في ظل الإقبال الكبير على مباريات البطولة القارية.

و بحسب المعطيات المتوفرة، بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء نحو 2500 درهم مغربي (حوالي 232 يورو)، في حين لا يتجاوز سعرها الرسمي 150 درهمًا (نحو 14 يورو)، أي بزيادة وصلت إلى أكثر من 16 ضعف السعر الأصلي، حيث تم ترويجها عبر وسطاء و شبكات اجتماعية متعددة.

