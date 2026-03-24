القسط الثاني من جسر بنزرت الجديد: وزير التجهيز يدعو الشركة الصينية الى الرفع في نسق الانجاز وتلافي التأخير الحاصل

أدى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري رفقة والي بنزرت سالم بن يعقوب اليوم الثلاثاء، زيارة عمل ومتابعة لنسق تقدم أشغال إنجاز مشروع جسر بنزرت الجديد .

وتوقف وزير التجهيزعند تقدم اشغال القسطين الأول والثالث من المشروع الذي ينجز بكل نجاح عن طريق مقاولات تونسية بكلفة مالية تعادل 76 مليون دينار بالنسبة للقسط الاول.

والقسط الثالث بصدد الإنجاز وفي مراحل متقدمة عن طريق مقاولات تونسية بكلفة مالية تعادل 75 مليون دينار وتتعلق بالربط الشمالي للمنطقة من خلال طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز كل من محول على مستوى الطريق الوطنية 11المؤدية إلى منزل بورقيبة وانجاز منشأة ذات هيكل معدني على مستوى مصنع الإسمنت، ومنشأة على طريق بلدي ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438،وبلغت نسبة إنجازهما 75 بالمائة ،حث خلالها الوزير المقاولات التونسية المكلفة بالانجاز الى العمل على دخول المحولات حيز الاستغلال قبل الصائفة لتخفيف الضغط المروري بالمنطقة .

وفي ذات السياق عاين وزير التجهيز تقدم اشغال تركيز الاسس العميقة على مستوى البحر ،وبقية عناصر القسط الثاني للمشروع والذي يجري إنجازه من قبل المقاولات الصينية.

يذكر ان وزير التجهيز ووالي بنزرت كانا قبل ذلك جلسا رفقة الاطارات المكلفة الى ممثلي الطرف الصيني ،دعا خلالها وزير التجهيز ، الشركة الصينية الى مزيد تسخير كافة الامكانيات البشرية و اللوجستية للرفع في نسق الانجاز وتلافي التاخير الحاصل والالتزام بالموعد المتفق بشان الجدول الزمني المتعلق باتمام الاشغال والحرص على وظيفية المنشاة في نهاية سنة 2027 ،

و إضاف ان تقدم اشغال الاسس البحرية لم يتجاوز 16 المائة في حين الدراسات و العناصر والتفاصيل الفنية تم اتمامها مما سيمكن من رفع نسق الأشغال و الإلتزام بالاجال .

