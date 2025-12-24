القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة من ولاية القصرين، خلال الليلة الفاصلة بين أوّل أمس الاثنين و أمس الثلاثاء، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصّة في ترويج الأقراص المخدّرة، و حجز حوالي 330 ألف قرص مخدّر من نوع “بريغابالين”، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين و المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضي عماد العمري.

وأضاف العمري، في تصريح إعلامي، اليوم الأربعاء، أنّ النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمّة القضية، مع إدراج شخص خامس بالتفتيش، في إنتظار استكمال الأبحاث واتخاذ ما يتعيّن من إجراءات قانونية.

و أوضح أنّ هذه العملية تأتي على إثر عمل استعلامي وميداني مكثّف تُوّج بتنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة، وفق تأكيده.

