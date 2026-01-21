القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت بلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين المواطنين، إلى الامتناع عن استغلال بحيرة السفايا وبحيرة وادي شقتمة لمدة 7 أيام، وذلك إثر تنفيذ حملة رش للمبيدات الحشرية أمس الثلاثاء، على ضفاف البحيرتين بالتنسيق مع الدائرة الصحية بحاسي الفريد وخلية الإرشاد الفلاحي، بهدف التوقّي من الأمراض التي تنقلها الحشرات.

وأوضحت البلدية، في بلاغ لها، أن هذا الحظر يندرج في إطار إجراء وقائي لحماية الصحة العامة، وتبعا لتوصيات وزارة الصّحة، مؤكّدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على الصّحة العامة وسلامة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية القصرين سجّلت خلال النّصف الأول من شهر جانفي الحالي نحو 30 حالة إصابة بمرض اللاشمانيا، سُجل عدد منها في معتمدية حاسي الفريد، وهو مرض طفيلي ينتقل للإنسان عبر لسعات حشرة الذباب الرملي، ويتسبب في ظهور تقرحات واضحة على الجلد، قد تؤدي إلى مضاعفات صحية في حال لم تُعالج.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



