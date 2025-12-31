Français
Anglais
العربية
الأخبار

القصرين: تحذيرات مرورية مع رأس السنة… الدراجات النارية في صدارة المخاطر

القصرين: تحذيرات مرورية مع رأس السنة… الدراجات النارية في صدارة المخاطر

دعا رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، إلى تعزيز الجهود التوعوية والوقائية تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الإدارية، مؤكدًا أهمية تكثيف الحملات التحسيسية بالمفترقات الكبرى ومداخل ومخارج مدينة القصرين وبقية المدن والمعتمديات.

وشدّد المسؤول على ضرورة دعم الحضور المروري الميداني وتكثيف عمليات المراقبة والفحص الفني العرضي لمختلف وسائل النقل، بهدف التثبت من توفر شروط السلامة والحد من المخاطر التي تزداد خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في حركة السير.

وأوضح الشعباني أن مستعملي الدراجات النارية يظلون الفئة الأكثر عرضة لحوادث المرور في ولاية القصرين، مشيرًا إلى أن ضحايا هذه الفئة يمثلون نحو 53 بالمائة من إجمالي قتلى حوادث الطرقات المسجلين بالجهة خلال سنة 2025. ودعا في هذا السياق إلى الالتزام الصارم بارتداء الخوذة الواقية واحترام قواعد السير لتفادي الحوادث القاتلة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.4K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

472
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
397
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
364
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
339
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
313
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
307
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
291
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
288
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
282
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: لمحة تمهيدية عن مباراة تونس – تنزانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى