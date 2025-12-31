القصرين: تحذيرات مرورية مع رأس السنة… الدراجات النارية في صدارة المخاطر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، إلى تعزيز الجهود التوعوية والوقائية تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الإدارية، مؤكدًا أهمية تكثيف الحملات التحسيسية بالمفترقات الكبرى ومداخل ومخارج مدينة القصرين وبقية المدن والمعتمديات.

وشدّد المسؤول على ضرورة دعم الحضور المروري الميداني وتكثيف عمليات المراقبة والفحص الفني العرضي لمختلف وسائل النقل، بهدف التثبت من توفر شروط السلامة والحد من المخاطر التي تزداد خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في حركة السير.

وأوضح الشعباني أن مستعملي الدراجات النارية يظلون الفئة الأكثر عرضة لحوادث المرور في ولاية القصرين، مشيرًا إلى أن ضحايا هذه الفئة يمثلون نحو 53 بالمائة من إجمالي قتلى حوادث الطرقات المسجلين بالجهة خلال سنة 2025. ودعا في هذا السياق إلى الالتزام الصارم بارتداء الخوذة الواقية واحترام قواعد السير لتفادي الحوادث القاتلة.

المصدر: وات

