الأخبار

القصرين : تدشين النصب التذكاري لشهيد المؤسسة الأمنية الملازم الأول مروان القادري

أُشرف والي القصرين زياد الطرابلسي، اليوم، على موكب تدشين النصب التذكاري لشهيد المؤسسة الأمنية، الملازم الأول بالأمن الوطني مروان القادري، وذلك بحضور عدد من الإطارات الأمنية والجهوية، إلى جانب تشكيلات أمنية وعائلة الشهيد.

و يأتي هذا التدشين تخليداً لذكرى الشهيد واستحضاراً لتضحياته الجليلة في سبيل أداء الواجب الوطني وحماية أمن البلاد واستقرارها، كما يمثل مناسبة للتأكيد على الاعتراف الرسمي بتضحيات أبناء المؤسسة الأمنية ودورهم المحوري في صون الوطن.

تعليقات

