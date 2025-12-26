القصرين: تدعيم مستشفى بدر الدين العلوي ومستشفى سبيطلة بآلتي مفراس حديثتين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تدعم قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين بآلة مفراس (سكانار) جديدة، دخلت، أمس الخميس، حيز الاستغلال، وناهزت كلفتها الجملية مليارًا و300 ألف دينار دون احتساب كلفة تهيئة الفضاء المخصّص لها، وذلك في إطار برنامج “الصحة عزيزة” الذي ينفّذ بالتعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي.

وتُعدّ هذه الآلة الثانية من نوعها بالمستشفى الجامعي (تضاف إلى آلة قيد الاستغلال منذ سنوات)، وهي حديثة تعمل بتقنيات متطورة من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تكفّل أفضل بالمرضى، وقد تمّ ربطها مباشرة بالمنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة، حيث انطلق فعليًا تبادل المعطيات المتعلقة بالكشوفات الطبية للمرضى الوافدين على المستشفى.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أن هذه الآلة تمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية بالجهة، وستُسهم في تطوير الخدمات الصحية وتسريع التشخيص وتحسين التكفل بالمرضى على الوجه الأمثل.

وأضاف الشعباني أن المستشفى الجهوي صنف “ب” بسبيطلة تعزّز بدوره بآلة مفراس مماثلة وبنفس الكلفة، لتصبح الجهة الصحية بالقصرين متوفرة حاليًا على ثلاث آلات مفراس، في انتظار تدعيم المستشفيات الجهوية صنف “ب” بمعتمديات سبيبة وتالة وفريانة بآلات مماثلة، وذلك في إطار سياسة تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بمختلف مناطق الولاية، وحرص وزارة الصحة على تعميم تركيز آلات المفراس بكافة المستشفيات الجهوية.

واعتبر الشعباني، بالمناسبة، أن وزارة الصحة التونسية تُعد من بين الوزارات السباقة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، من خلال استعمال تطبيقات القراءة عن بُعد والعيادات عن بُعد، وهو ما ساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي على المستوى الوطني، بما في ذلك جهة القصرين.

ومن جهته، أكد مدير المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، نزار ميساوي، في تصريح لـوكالة “وات”، أن اعتماد منظومة الذكاء الإصطناعي في قراءة تقارير “السكنار” من شأنه تسريع وتيرة إنجاز الكشوفات، وتجاوز بطء القراءة، بما يضمن تشخيصًا أدق وتقديم العلاج المناسب للمرضى في أقصر الآجال.

