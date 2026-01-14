القصرين: تركيز أول منظار لجراحة الجهاز الهضمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين تركيز آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي، حيث دخلت مباشرة حيّز الاستغلال داخل قاعة العمليات المركزية، في خطوة نوعية تعزّز الخدمات الصحية بالجهة.

ويمثّل هذا التجهيز نقلة مهمّة في مجال الجراحة المتقدّمة، إذ يقرّب هذا النوع من التدخّلات الطبية الدقيقة لمتساكني ولاية القصرين والولايات المجاورة، ويُسهم في الحدّ من تحويل المرضى إلى المدن الكبرى، بما يخفّف الضغط على المستشفيات الجامعية الأخرى.

ومن المنتظر أن يوفّر اعتماد تقنية المنظار الجراحي عديد المزايا للمرضى، من بينها دقّة أكبر في العمليات، وآلام أقلّ بعد التدخّل، إلى جانب سرعة التعافي وتقليص المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية.

كما يمكّن هذا التطوّر أطباء الجهة من إنجاز تدخلات نوعية ومتقدّمة في اختصاص الجهاز الهضمي، في إطار دعم المستشفيات بالداخل بالتجهيزات الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف العلاج لفائدة المواطنين

