Français
Anglais
العربية
مجتمع

القصرين: تركيز أول منظار لجراحة الجهاز الهضمي

القصرين: تركيز أول منظار لجراحة الجهاز الهضمي

شهد المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين تركيز آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي، حيث دخلت مباشرة حيّز الاستغلال داخل قاعة العمليات المركزية، في خطوة نوعية تعزّز الخدمات الصحية بالجهة.

ويمثّل هذا التجهيز نقلة مهمّة في مجال الجراحة المتقدّمة، إذ يقرّب هذا النوع من التدخّلات الطبية الدقيقة لمتساكني ولاية القصرين والولايات المجاورة، ويُسهم في الحدّ من تحويل المرضى إلى المدن الكبرى، بما يخفّف الضغط على المستشفيات الجامعية الأخرى.

ومن المنتظر أن يوفّر اعتماد تقنية المنظار الجراحي عديد المزايا للمرضى، من بينها دقّة أكبر في العمليات، وآلام أقلّ بعد التدخّل، إلى جانب سرعة التعافي وتقليص المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية.

كما يمكّن هذا التطوّر أطباء الجهة من إنجاز تدخلات نوعية ومتقدّمة في اختصاص الجهاز الهضمي، في إطار دعم المستشفيات بالداخل بالتجهيزات الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف العلاج لفائدة المواطنين

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

846
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

663
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
348
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
330
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
316
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
308
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
296
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
293
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
293
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”
270
الأخبار

كأس إفريقيا : اعتقال ساحر في مالي بعد التحيّل على مواطنين و جمع 33 ألف يورو مقابل وعود بفوز منتخب بلاده على السينغال

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى