القصرين تطلق حملة توزيع مساعدات كبرى للتخفيف من موجة البرد على العائلات المعوزة

أعطى والي القصرين، زياد الطرابلسي، ظهر اليوم الخميس، إشارة انطلاق حملة توزيع المساعدات الاجتماعية الشتوية التي ينفذها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي سنويًا بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وذلك استعدادًا لمواجهة موجة البرد التي تضرب الجهة منذ منتصف نوفمبر.

وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، محمد الصالحي، أن المساعدات الموجهة للأسر محدودة الدخل تشمل:

30 طناً من المواد الغذائية

370 حشية

2625 غطاءً صوفياً

30 ألف قطعة ملابس

2200 زوج أحذية

1500 قارورة زيت نباتي

وأشار الصالحي إلى أن توزيع المساعدات سينطلق أولاً في معتمديات تالة، حيدرة، العيون وجدليان باعتبارها الأكثر تضررًا من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، على أن يشمل بقية المعتمديات لاحقاً.

وأكد أن تحديد قائمة المستفيدين يتم بالتنسيق بين المعتمدين والوحدات الاجتماعية، وبالاعتماد على منظومة الأمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتتكوّن الحصة الواحدة من طرد غذائي يزن 30 كلغ من العجين، إضافة إلى علبة طماطم، وقارورة زيت نباتي، وحشية، وغطائين صوفيين، وملابس وأحذية.

وتشهد معظم معتمديات ولاية القصرين، وخاصة المناطق الشمالية، موجة برد قاسية منذ أسابيع، ما يجعل هذه المبادرات الاجتماعية ذات أهمية قصوى لحماية العائلات الهشة.

المصدر: وات

