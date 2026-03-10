Français
Anglais
العربية
الأخبار

القصرين : تنظيم عيادات أسنان ليلية بعدد من المؤسسات الصحية

القصرين : تنظيم عيادات أسنان ليلية بعدد من المؤسسات الصحية

ينظم القسم الجامعي لطب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين عيادات طبية ليلية، تنطلق ابتداءً من مساء اليوم و تتواصل إلى غاية يوم السبت 14 مارس الجاري، وذلك يومياً من الساعة الثامنة مساءً إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً.

و أوضح رئيس القسم الجامعي لطب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، عماد العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العيادات مخصّصة لإستقبال المرضى الذين يعانون من حالات طارئة أو أوجاع في الأسنان، إضافة إلى الراغبين في إجراء فحوصات أو استشارات طبية أو تفقد صحة الفم والأسنان، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور خلال الفترة الصباحية.

و بيّن العلوي أن هذه الخدمات لن تقتصر على المستشفى الجامعي بالقصرين بل ستشمل أيضاً عدداً من مراكز الصحة الأساسية (مستوصفات الخط الأول)، على غرار مستوصفات حيي الكرمة والسلام بمعتمدية القصرين الشمالية، وحي الزهور بمعتمدية الزهور، إضافة إلى المستشفيات المحلية بكل من معتمديات سبيطلة وسبيبة وفوسانة وتالة، وذلك بهدف توسيع نطاق الإنتفاع بهذه المبادرة الصحية.

و أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج أطلقته وزارة الصحة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خلال شهر رمضان، وتسهيل النفاذ إليها، خاصة وأن الإقبال على طبيب الأسنان يتراجع عادة خلال هذا الشهر، نظراً لتخوف بعض المرضى من تأثير التخدير أو التدخلات العلاجية على الصيام.

و أكد رئيس القسم الجامعي لطب وجراحة الأسنان أن تنظيم عيادات ليلية من شأنه أن يخفف معاناة المرضى ويمكنهم من تلقي العلاج أو الفحص في توقيت مناسب، بما يساهم في تفادي تفاقم بعض الحالات الصحية التي قد تتدهور في حال تأجيل العلاج.

كما لفت إلى أن العيادات الخارجية لقسم طب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي مدعومة بفريق طبي وشبه طبي متكامل، يضمن تقديم مختلف الخدمات العلاجية و الإستشارات الضرورية للمواطنين في أفضل الظروف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

409
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

392
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
370
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
365
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
328
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
322
أخر الأخبار

منور الصغير يكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء و يؤكّد أن آخر إحصاء للقطيع كان سنة 2004-2005[فيديو]
322
الأخبار

رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
307
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركا مع نتنياهو
306
أخر الأخبار

الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]
285
الأخبار

غارات إسرائيلية متزامنة على طهران وأصفهان وجنوب إيران

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى