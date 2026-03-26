القصرين: تنظيم عيادات طبية لتقييم الحالة الصحية لحجيج المجموعتين 2 و3

في إطار الاستعدادات لموسم الحج لسنة 2026، تنظّم الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين عيادات طبية أيام 25 و26 و28 مارس الجاري، لفائدة الحجيج المترشحين من المجموعتين الثانية والثالثة، وذلك بهدف تقييم حالتهم الصحية والتأكد من جاهزيتهم لأداء مناسك الحج.

وتُؤمَّن هذه العيادات من قبل فريق البعثة الصحية الذي سيتولى مرافقة حجيج ولاية القصرين خلال موسم الحج، في إطار الحرص على متابعة وضعهم الصحي وضمان أدائهم للمناسك في أفضل الظروف.

ودعت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين كافة المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتقيّد بالإرشادات الطبية المقدّمة من قبل الإطارات الصحية، بما يساهم في إنجاح هذه المرحلة التحضيرية.

