الأخبار

القصرين : حجز 30 كغ ‘زلابية’ صُنعت بملونات منتهية الصلوحية

القصرين : حجز 30 كغ ‘زلابية’ صُنعت بملونات منتهية الصلوحية

قامت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالڨصرين، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، بحجز 30 كغ من الحلويات “زلابية”، بعد التفطن إلى “استعمال ملونات غذائية منتهية الصلوحية في إعدادها”.

كما حجزت مشروبات غازية غير ٱمنة، وفق الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، وفق المصدر نفسه.

