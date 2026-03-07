القصرين : حجز 5 كغ من مادة “الشورو” غير الصالحة للاستهلاك خلال حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تكثيف مراقبة شروط حفظ الصحة بالمحلات المفتوحة للعموم، نظّمت بلدية القصرين الحملة الثانية لمراقبة مدى احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية.

وأسفرت هذه الحملة عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير محاضر حجز لبعض المواد الغذائية غير المطابقة لشروط السلامة، من بينها حجز 5 كغ من مادة “الشورو” تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين.

كما مكّنت الحملة من معاينة عدد من المحلات التي تحترم شروط حفظ الصحة ولا توجد بها إخلالات تُذكر.

