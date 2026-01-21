Français
الأخبار

القصرين : دخول دار الخدمات الرقمية بمعتمدية حيدرة الحدوديّة حيّز الاستغلال الفعلي

دخلت دار الخدمات الرقمية بمعتمدية حيدرة الحدودية من ولاية القصرين، اليوم الأربعاء، حيّز الإستغلال الفعلي، وذلك إثر إعادة تدشينها من قبل والي الجهة زياد الطرابلسي، بحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية.

و يأتي هذا التدشين الثاني بعد أن تعذّر تشغيل الدار عقب تدشينها الأول بتاريخ 23 جوان 2022، بمناسبة اليوم الوطني للإدارة، بسبب عدم استكمال المنظومة التطبيقية الخاصة بها آنذاك.

و تُعد دار الخدمات الرقمية بحيدرة الأولى من نوعها على مستوى المعتمدية وولاية القصرين و الثامنة وطنيًا و تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية والعمومية من المواطنين بمعتمدية حيدرة و المعتمديات المجاورة لها على غرار تالة و فوسانة و العيون، بما يخفف عنهم عناء و مصاريف التنقل إلى مركز الولاية لقضاء شؤونهم الإدارية.

