القصرين : قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات بجدليان لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين

القصرين : قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات بجدليان لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين

تحت شعار “الصحة للجميع… أينما كنتم”، حطّت قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات الرحال، اليوم الأحد، بالمدرسة الإعدادية بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين، وذلك في إطار دعم الخدمات الطبية بالمناطق ذات الأولوية و تعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية.

و ضمّت القافلة حوالي 13 اختصاصًا طبيًا، من بينها طب الأطفال و أمراض القلب و الشرايين و جراحة العظام و المفاصل و طب العيون و أمراض الغدد و السكري و الطب العام ما مكّن متساكني المنطقة من الانتفاع بفحوصات طبية متخصّصة و خدمات صحية مباشرة على عين المكان.

و أكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تنظيم هذه القافلة يندرج في إطار الحرص على تلبية حاجيات المواطنين الصحية، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة و الخدمات الصحية غير الكافية.

كما أشار إلى أنّ القافلة ستتواصل على امتداد كامل اليوم و من المنتظر أن تستهدف أكثر من 800 مواطن.

و قد تم اختيار معتمدية جدليان نظرًا لبُعدها عن المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين و نقص بعض الاختصاصات الطبية الأساسية بها.

و تُنظَّم هذه القافلة تحت إشراف وزارة الصحة و بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين و الجمعية التونسية لطلبة الطب بسوسة ، بهدف تقريب الخدمات الطبية من المواطنين و تكريس مبدأ العدالة الصحية.

