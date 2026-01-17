Français
القصرين : نجاح ثاني عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي

نجح الإطار الطبي وشبه الطبي بالقسم الجامعي لطب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، في إجرء ثاني عملية زرع قرنية بالمستشفى والتي أنجزت بصفة استعجالية لفائدة مريض يبلغ من العمر 65 سنة، وفقالمدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.

و قال الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، إنّ “ما وفّرته وزارة الصحة من تجهيزات طبية متطوّرة لفائدة القسم الجامعي لطب وجراحة العيون، والتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، مكّن من تسهيل عمليات زرع القرنية بالجهة و تقريب هذه الخدمة الدقيقة من المرضى، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المتخصّصة”.

و أكّد أنّ عمليات زرع القرنية ستتواصل بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، إلى جانب تطوير باقي التدخلات الجراحية المتخصّصة بالقسم.

و أشار، في السياق ذاته، إلى أنّ قسم طب و جراحة العيون أصبح ينجز عمليات جراحية دقيقة لم تكن تُجرى سابقًا بالمستشفى، من بينها انفصال الشبكية، وجراحة الحَوَل، في سعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وفي إطار تدعيم الإختصاصات الطبية بالجهة، و تحقيق مبدأ العدالة الصحية وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج المتخصص دون عناء التنقل إلى ولايات أخرى.

