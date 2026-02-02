القصرين: 2000 منتفع بقافلة صحية اجتماعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حلّت أمس الأحد بكل من معهد الآثار بمدينة سبيطلة والمدرسة الإعدادية بمدينة فوسانة (ولاية القصرين) قافلة صحية اجتماعية تحت شعار «صحتك تهمّنا والتضامن يجمعنا»، نظمها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع وزارتي الصحة والتربية وعدد من الهياكل العمومية.

خدمات طبية مجانية متعددة الاختصاصات

وفّرت القافلة عيادات طبية مجانية لفائدة مختلف الفئات العمرية، أمّنها نحو 17 طبيبًا في اختصاصات متعددة، وانتفع بخدماتها قرابة ألفي مستفيد، مع تمكين عدد من المنتفعين من نظارات طبية. كما شملت القافلة مساعدات اجتماعية لفائدة النساء والأطفال تضمنت حقائب صحية وطرودًا كسائية.

تدشين مقر محلي للتضامن وتمويل مشاريع فلاحية

وبالمناسبة، تمّ تدشين مقر اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمعتمدية فوسانة، إلى جانب توزيع 20 إشعار موافقة لفائدة باعثي مشاريع فردية في القطاع الفلاحي بالجهة، بقيمة 10 آلاف دينار لكل مشروع، وبكلفة جملية ناهزت 200 ألف دينار، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيمة الجلاصي.

وأفادت الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ يوم السبت وفي إطار القافلة ذاتها دعم المستشفى المحلي بسبيطلة بعدد من التجهيزات والمعدات الطبية من بينها أسرّة طبية، مؤكدة أن هذه المبادرة الصحية الاجتماعية، الأولى من نوعها، ستتواصل بولاية القصرين تكريسًا لمقاربة التضامن والعدالة الاجتماعية.

قافلة موجهة أساسًا للتلاميذ وأنشطة تقصّ مبكر

من جهته، أوضح المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، في تصريح لوكالة «وات»، أن القافلة الصحية متعددة الاختصاصات المتمركزة بمعهد الآثار بسبيطلة موجّهة أساسًا إلى التلاميذ الذين يناهز عددهم 1300 تلميذ وأوليائهم، وتشمل اختصاصات طب العيون وطب الأسنان وطب النساء والتوليد وأمراض الأنف والحنجرة.

وأضاف الشعباني أن البرنامج يتضمن أيضًا أنشطة التثقيف الصحي والتقصي المبكر لأمراض ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وأمراض الشيخوخة وأمراض العظام والأمراض الصدرية، مشيرًا إلى أن خدمات القافلة أمّنتها فرق طبية قدمت من العاصمة بالتعاون مع أطباء من الجهة الصحية بالقصرين، مثمنًا تضافر جهود وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية لإنجاح هذه المبادرة المنقسمة إلى فرعين بسبيطلة وفوسانة.

قروض صغرى دون فوائد وعرض منتوجات ممولين

بدورها، بيّنت منسقة المشاريع التنموية باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين عائدة مومني، في تصريح لـ«وات»، أن هذا النشاط يندرج ضمن العمل التنموي للتضامن الاجتماعي الذي لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل أيضًا إسناد قروض صغرى ميسّرة دون فوائد لفائدة المنتفعين، وخاصة النساء الريفيات وخريجي الجامعات، بهدف إدماجهم في الدورة الاقتصادية.

وأضافت مومني أنه تمّ، بمناسبة القافلة، عرض عدد من المنتوجات الفلاحية والحرفية لأصحاب وصاحبات المشاريع، البالغ عددهم 30 حرفيا وحرفية ممولين من قبل الاتحاد، للتعريف بها، مؤكدة أن هذه المشاريع حققت نتائج إيجابية مشجعة.

ارتياح في صفوف المنتفعين

وقد عبّر عدد من الأولياء والتلاميذ المنتفعين عن ارتياحهم للخدمات المقدمة، خاصة في اختصاصي طب العيون وطب الأسنان، مشددين على أهمية هذه المبادرات التي من شأنها تقريب الخدمات الصحية من المناطق الداخلية وتحسين ظروف الإحاطة الصحية بالمواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



