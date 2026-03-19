القلعة الصغرى – إضرام النار في القطار الرابط بين تونس وصفاقس : الشّركة الوطنية للسكك الحديدية توضح

تبعا لحادث اصطدام دراجة نارية بالقطار الرابط بين تونس وصفاقس مساء اليوم الخميس 19 مارس 2026، أفادت الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية بما يلي:

أولا: إن التشخيص الأولي للحادث يؤكد قيام سائق الدراجة النارية باجتياز ممر عشوائي بين السكة الحديدية والطريق بين محطتي القلعة الصغرى وسوسة أدى إلى وفاته على عين المكان.

ثانيا: على إثر وقوع الحادث، قام متساكنو المنطقة بالتجمهر واضرام النار في جزء من القطار وقد تمت السيطرة على الحريق بعد تدخل السلط المعنية ودون حصول أضرار بشرية.

وعبرت الشركة عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم وما خلّفه من خسارة روح بشرية وأعلنت بأنها قد شرعت في فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا.

