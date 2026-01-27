Français
القمار الإلكتروني تحت مجهر البرلمان: عقوبات سجنية لمُواجهة ظاهرة أرّقت العائلات (فيديو)

أكدت النائب عواطف الشنيتي، عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنه تمّت صياغة مبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم القمار المعتمد على الألعاب الإلكترونية، وهي حاليًا في انتظار إحالتها إلى لجنة التشريع العام للنظر فيها.

خمس أبواب لمعالجة ظاهرة اجتماعية مقلقة

وأوضحت الشنيتي، وهي من بين النواب الممضين على هذه المبادرة التشريعية، أن مقترح القانون يتكوّن من خمسة أبواب، مؤكدة أن فكرة المبادرة انطلقت على خلفية تزايد الشكاوى التي تلقاها النواب، خاصة من قبل النساء، بسبب المعاناة التي خلّفها القمار الإلكتروني، وما ترتب عنه من تداعيات مادية واجتماعية خطيرة على الأفراد والعائلات.

أحكام سجنية للحد من الظاهرة

وشددت النائب على أن المقترح يتضمن فرض خطايا مالية وأحكامًا سجنية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي تبيّن بشكل واضح أن لها انعكاسات سلبية متنامية على فئة الشباب، وعلى المجتمع التونسي بصفة عامة.

الاستماع إلى الوزارات المتدخلة لتجويد المبادرة

وفي السياق ذاته، أشارت الشنيتي إلى أنه سيتم الاستماع إلى عدد من الوزارات المتداخلة في هذا المجال، من بينها وزارات الداخلية، وتكنولوجيات الاتصال، والعدل، والمرأة والأسرة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة السعي إلى تجويد هذه المبادرة داخل اللجان البرلمانية، حتى تكون أكثر نجاعة وملاءمة مع الواقع.

 

