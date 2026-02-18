القنصلية التونسية بجدة تضبط توقيت العمل خلال رمضان 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة عن تعديل التوقيت الإداري وإسداء الخدمات القنصلية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026.

وأوضحت القنصلية، في بلاغ صادر بتاريخ 17 فيفري 2026، أن أوقات العمل خلال الشهر الكريم ستكون من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا (10:00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14:00).

ودعت القنصلية المواطنين إلى أخذ التوقيت الجديد بعين الاعتبار عند برمجة مواعيدهم أو استكمال إجراءاتهم الإدارية خلال شهر رمضان.

