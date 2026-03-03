Français
القنصلية التونسية بدبي تدعو أفراد الجالية إلى التسجيل العاجل لضمان التواصل والحماية

دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية كافة أفراد الجالية التونسية غير المسجلين ضمن دفاتر الترسيم القنصلي إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل وضمان الجاهزية لمتابعة أي مستجدات.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الرامية إلى إحكام ربط الاتصال بكافة المواطنين التونسيين المقيمين ضمن دائرة الاعتماد.

طرق التسجيل المتاحة

وأوضحت القنصلية أن التسجيل يمكن أن يتم بإحدى الطريقتين:

  • التوجه مباشرة إلى مقر القنصلية العامة بدبي.

  • أو إرسال نسخ من جوازات السفر مرفقة ببيانات الاتصال (رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني) عبر البريد الإلكتروني المخصص:
    [email protected]

متابعة دائمة ودعوة للالتزام بالتعليمات

وأكدت القنصلية أن طاقمها يعمل على مدار الساعة (24/7) لمتابعة تطورات الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة أفراد الجالية، إضافة إلى الاستجابة لاتصالاتهم واستفساراتهم.

كما جددت دعوتها إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات الإماراتية، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية تفاديًا لأي إشاعات أو معلومات غير دقيقة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الحرص على حماية المواطنين التونسيين بالخارج وضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

