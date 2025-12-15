القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن كونها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، مقدمًة تغطية مميزة وشاملة لأحداث البطولة

و يمكن للجماهير متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر القنوات المخصصة من شبكة بي إن سبورتس، التي ستوفر جميع المباريات مباشرة وتحليلات متكاملة لأجواء المنافسات القارية.

و قد خصصت شبكة “بي إن سبورتس” مجموعة قنوات “MAX” لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وهي: beIN SPORTS MAX 1 – beIN SPORTS MAX 2 – beIN SPORTS MAX 3- beIN SPORTS MAX 4.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



