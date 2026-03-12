القيادة المركزية الأمريكية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها على علم بفقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود من طراز KC-135.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث وقع في مجال جوي صديق، في إطار عملية Epic Fury، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة إلى حد الآن.

كما أوضحت أن طائرتين كانتا متورطتين في هذا الحادث، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما هبطت الثانية بسلام.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الحادث لا يرتبط لا بنيران معادية ولا بنيران صديقة.

