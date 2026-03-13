القيادة الوسطى الأميركية تؤكد مقتل جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود التي سقطت في العراق

أكدت القيادة الوسطى الأميركية مقتل جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية طراز KC-135، والتي تحطمت في غرب العراق. فُقدت الطائرة أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق في 12 مارس/آذار، وذلك خلال تنفيذ “عملية الغضب الملحمي”.

و قالت القيادة الوسطى الأميركية أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق؛ غير أن سقوط الطائرة لم يكن ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة.

يجري حالياً حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية المتوفين لحين انقضاء 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.

