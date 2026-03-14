القيروان : إجراءات مرورية استثنائية بمناسبة إحياء ليلة 27 رمضان

القيروان : إجراءات مرورية استثنائية بمناسبة إحياء ليلة 27 رمضان

أعلنت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان عن جملة من الإجراءات المرورية الاستثنائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بليلة القدر يوم الاثنين 16 مارس 2026، والتي تشهد عادة توافد أعداد كبيرة من الزوار إلى مدينة القيروان.

و دعت مصالح المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر أثناء السياقة واحترام العلامات المرورية، وعدم الإفراط في السرعة، مع ترك الأولوية وملازمة اليمين، وتجنب نقل الركاب بوسائل غير مخصصة لذلك، إضافة إلى منع دخول الشاحنات الثقيلة والناقلة للمواد الخطرة إلى وسط المدينة.

كما تقرر منع الوقوف والتوقف بعدد من شوارع المدينة بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الاثنين 16 مارس إلى غاية الساعة الثانية صباحا من يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ومن بينها شارع الإمام سحنون، وشارع عائشة أم المؤمنين، وشارع قرطبة، وشارع أسد بن الفرات.

و سيمنع أيضا إرساء السيارات بمحيط جامع عقبة بن نافع ومحيط مقام أبي زمعة البلوي، إلى جانب منع الجولان ببعض الشوارع في التوقيت ذاته، من بينها شارع عائشة أم المؤمنين وشارع علي بلحوان وشارع أسد بن الفرات.

و في إطار تنظيم حركة الزوار، تم تخصيص مآوي للحافلات القادمة إلى القيروان، حيث خُصص مأوى سيدي يوسف الدهماني للحافلات القادمة من تونس والوطن القبلي، فيما خُصص المأوى الخلفي لقاعة عزيز ميلاد قبالة معمل السميد للحافلات القادمة من المدن الساحلية.

و أكدت إدارة إقليم الأمن الوطني بالقيروان أنها وضعت كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين سلامة مستعملي الطريق وإرشاد الزوار، داعية إلى الالتزام بالإجراءات المتخذة. كما يمكن الاتصال عند الضرورة بالأرقام التالية: الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193، والحماية المدنية 198.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي

281
تكنولوجيا

أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة
280
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
260
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
222
الأخبار

4 سنوات سجنا لسيف الدين مخلوف
221
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : عاشت الحكمة و الرصانة و الحيادية في مواقف الدبلوماسية التونسية و هي تقاليد موروثة و مواصلة مند بداية بناء الدولة الحديثة في بداية الاستقلال الى يومنا هذا و لابد ان نجسم شعار تونس سويسرا العرب…
218
الأخبار

وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة
216
الأخبار

العراق: إصابة ستة جنود فرنسيين في هجوم بطائرات مسيّرة في أربيل
215
الأخبار

سعر خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
178
الأخبار

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستيّة

