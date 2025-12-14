القيروان : إيقاف 21 شابًا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال نهاية هذا لأسبوع قامت الوحدات الأمنية بالقيروان بإيقاف 21 شابًا على خلفية احتجاجات شهدتها الجهة، حيث تمّ غلق عدد من الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية.

للتذيكر توفي يوم الجمعة الفارط شاب متأثرًا بجروحه داخل المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، بعد سقوطه من دراجة نارية منذ حوالي أسبوعين في “ظروف ما تزال غامضة”.

وقد تعهدت إحدى الفرق الأمنية بالبحث والتحري لكشف ملابسات الوفاة، وهو ما نتج عن ذلك موجة من الاحتجاجات، خاصّة بحي علي باي وسط مدينة القيروان.

