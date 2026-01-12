القيروان: انزلاق شاحنة يتسبب في انهيار جزئي لجدار مدرسة ابتدائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحطّم جزء من سور المدرسة الابتدائية بزَعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 11 و12 جانفي 2026، إثر انزلاق شاحنة واصطدامها بسور المؤسسة، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأعرب عدد من متساكني الجهة وأولياء التلاميذ عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة وأن المدرسة تقع بمحاذاة الطريق الوطنية عدد 2 الرابطة بين معتمديتي القيروان وبوحجلة، وهي طريق تشهد حركة مرور كثيفة وسجلت خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث مماثلة.

وطالب الأولياء بضرورة تركيز مخفّضات سرعة أمام المؤسسة التربوية للحد من خطورة السير وحماية التلاميذ، داعين في الوقت ذاته إلى الإسراع في بناء سور من الجهة الخلفية للمدرسة قصد تأمين محيطها، إلى جانب توفير عون حراسة قار نظرا لحساسية الموقع وكثرة عدد التلاميذ.

ويُذكر أن المدرسة الابتدائية بزَعفرانة تضم 412 تلميذا ويؤمّن الدروس بها 23 معلّما، ما يجعل مسألة السلامة المرورية والأمن المدرسي من الأولويات الملحّة لضمان بيئة تعليمية آمنة.

