القيروان : تركيز 850 مصباح LED في خطوة نحو مدينة مستدامة

في إطار مبادرة المدن المستدامة، وبالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية القيروان، تمّ تركيز 850 مصباح LED بعدد من شوارع و أحياء المدينة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الإنارة الحضرية وترشيد استهلاك الطاقة.

و ساهم هذا المشروع في خفض استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، إلى جانب تقليص البصمة الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقي.

كما مكّنت المصابيح الجديدة من توفير إنارة أكثر نجاعة وجودة، مما انعكس إيجابًا على راحة المواطنات والمواطنين وتحسين ظروف العيش داخل المدينة.

و يُعدّ هذا الإنجاز نموذجًا عمليًا لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين الهياكل المركزية والسلط المحلية من أجل مدن أكثر استدامة وجودة حياة أفضل.

