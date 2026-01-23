القيروان تستعد لشهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظّم لسنة 1447هـ/2026م، أشرف والي القيروان، ذاكر البرقاوي، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، بحضور المعتمد الأول، الكاتب العام للولاية، مدير إقليم الأمن الوطني، المعتمدين، الإطارات الجهوية والأمنية، إلى جانب ممثلي المنظمات والهياكل المعنية وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية.

برامج دينية واستعداد لوجستي ببيوت الله

وتطرّقت الجلسة إلى الشأن الديني، حيث تم استعراض أهم الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها، خاصة الاستعداد اللوجستي الذي يشمل أشغال الدهن والفرش والإنارة والصيانة بكافة المساجد ودور العبادة بالجهة.

كما تم تقديم برنامج التوعية الدينية الذي يتضمن دروسًا ومسامرات دينية، وإملاءات قرآنية وحديثية، وتنظيم لقاءات حوارية وأيام دراسية وندوات، إلى جانب تنظيم مسابقات قرآنية محلية وجهوية ووطنية، بما يعزز قيم الاعتدال والتكافل الاجتماعي.

تموين الأسواق ومراقبة الأسعار

وشمل النقاش مسألة تزويد الأسواق بمختلف المنتجات والمواد الأساسية، مع تدعيم الجهة بكميات استثنائية من بعض المواد الاستهلاكية، على غرار السكر والقهوة والزيت النباتي والحليب، بصفة منتظمة طيلة شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار السوق والأسعار.

كما تم ضبط برامج عمل خاصة بمراقبة الأسعار والتصدي لظواهر المضاربة والاحتكار، من خلال تنظيم حملات اقتصادية مشتركة وشاملة.

رقابة صحية مشددة خلال الشهر الفضيل

وتناول المجتمعون تكييف النشاط الرقابي الصحي خلال شهر رمضان، عبر تكثيف تدخلات أعوان هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، والفضاءات التجارية، إلى جانب المطاعم المدرسية والجامعية والمؤسسات العمومية.

عروض ثقافية ومهرجانات محلية

وفي الجانب الثقافي، تم التأكيد على أهمية تأثيث شهر رمضان بعدد من العروض الثقافية وتنشيط دور الثقافة بمختلف المعتمديات، من خلال فقرات وأنشطة متنوعة، إضافة إلى الإعداد لتنظيم حوالي 13 مهرجانًا بمختلف مناطق الولاية.

برامج اجتماعية وتضامنية لفائدة الفئات الهشة

كما تم التطرق إلى الجوانب الاجتماعية والتضامنية، حيث جرى عرض أهم البرامج والتدخلات لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، سواء عبر مساعدات عينية أو تحويلات بريدية، إلى جانب تنظيم موائد إفطار قارة أو ظرفية، وإقامة حفلات ختان لفائدة عدد من أبناء العائلات محدودة الدخل.

وتداولت الجلسة أيضًا موضوع العناية بالبيئة والنظافة، مع الدعوة إلى تكثيف التدخلات في هذا المجال، وتحسين الإنارة العمومية، وإضفاء مظاهر الزينة احتفاءً بالشهر الفضيل.

كما دعا والي الجهة كافة البلديات إلى تنظيم حملات استثنائية للنظافة بمداخل المدن والأنهُج ومحيط دور العبادة، وخاصة جامع عقبة بن نافع ومقام أبي زمعة البلوي.

متابعة دورية لضمان حسن الاستعداد

وفي ختام الجلسة، أكد والي القيروان أنه سيتم برمجة جلسات متابعة على المستويين الجهوي والمحلي، لضمان حسن الاستعداد واستقبال شهر رمضان في أفضل الظروف، بما يعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي.

