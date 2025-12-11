Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

القيروان : تسليم الأرض..وغدا إنطلاق أشغال مستشفى سلمان بن عبد العزيز [فيديو]

تم صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وشركات المقاولات السعودية والتونسية.

وأكد المهندس خالد القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة القصبي في تصريح لتونس الرقمية ، أن المشروع يمثل أهمية كبيرة ويأتي وفق أعلى المواصفات والمعايير، مشدداً على حرصهم على إنجازه بأقصى سرعة ممكنة.

وأوضح القصبي أن المشروع يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دعم القيادة التونسية ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد، ما يضاعف المسؤولية لضمان جودة التنفيذ.

وقال القصبي ان الأشغال ستنطلق رسميا غدا على أن تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهراً، مع التأكيد على الالتزام التام بالمواصفات المحددة لتسليم المشروع في الوقت المحدد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

381
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين

322
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
319
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
308
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
284
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
281
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
277
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
269
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
260
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
246
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى