القيروان : تسليم الأرض..وغدا إنطلاق أشغال مستشفى سلمان بن عبد العزيز [فيديو]

تم صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وشركات المقاولات السعودية والتونسية.

وأكد المهندس خالد القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة القصبي في تصريح لتونس الرقمية ، أن المشروع يمثل أهمية كبيرة ويأتي وفق أعلى المواصفات والمعايير، مشدداً على حرصهم على إنجازه بأقصى سرعة ممكنة.

وأوضح القصبي أن المشروع يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دعم القيادة التونسية ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد، ما يضاعف المسؤولية لضمان جودة التنفيذ.

وقال القصبي ان الأشغال ستنطلق رسميا غدا على أن تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهراً، مع التأكيد على الالتزام التام بالمواصفات المحددة لتسليم المشروع في الوقت المحدد.

