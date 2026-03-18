القيروان: حادث مرور يسفر عن قتيلان و6 جرحى

القيروان: حادث مرور يسفر عن قتيلان و6 جرحى

لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 3 في حالة حرجة، إثر حادث مرور أليم جدّ اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، بالطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين القيروان وحاجب العيون، وتحديداً على مستوى منطقة عين البيضاء.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بحاجب العيون وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالجهة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم تحويل الجثتين إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان.

