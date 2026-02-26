Français
الأخبار

القيروان: 246 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من المواد المدعّمة في أسبوع واحد من رمضان

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان حصيلة رقابية مكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث تم تنفيذ 1215 زيارة تفقد ومراقبة ميدانية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 246 مخالفة اقتصادية، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد الغذائية المدعّمة وعدد من المنتجات الأخرى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة.

وشملت المحجوزات 1930 كلغ من السكر، و136 قنطارًا من دقيق الفرينة المدعّم، و300 لتر من الزيت النباتي المدعّم، إضافة إلى 200 علبة تبغ، في إطار التصدي لعمليات الاحتكار والإخلال بمنظومة الدعم.

وبخصوص توزيع المخالفات حسب القطاعات، تصدّر قطاع الخضر والغلال القائمة بـ92 مخالفة، تلاه قطاع المواد الغذائية العامة بـ65 مخالفة. كما تم تسجيل 26 مخالفة في قطاع اللحوم الحمراء و26 أخرى في قطاع الدواجن والبيض، مقابل 28 مخالفة في المخابز ومحلات الحلويات، إضافة إلى 10 مخالفات في أنشطة مختلفة.

المصدر: وات
