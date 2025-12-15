Français
الكاف : إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية ناجحة في يوم واحد

نجحت الطواقم الطبيّة بالمستشفى الجهوي بالكاف في إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد السبت المنقضي، وذلك لفائدة مرضى قصور كلوي يخضعون لتصفية الدم.

 و تحقّق هذا  الإنجاز ، بفضل حرص سلطة الإشراف على تعزيز الموارد  البشرية وتجهيز قاعة العمليات المركزية للمستشفى بالتجهيزات اللازمة، وتفعيل الرقمنة، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين خاصة في المناطق الداخلية.

هذه  العمليات أنجزت بالشراكة مع جمعية “أنقذ حياة” والجمعية التونسية لمرضى القصور الكلوي، وأمّنها فريق طبي مختص يتكون من أستاذ مختص في جراحة القلب والشرايين، ورئيسة قسم الجراحة العامة بالمستشفى، ورئيسة قسم التخدير والإنعاش، ورئيس قسم تصفية الدم، بمساعدة الاطار شبه الطبي بالمستشفى.

