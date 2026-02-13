Français
Anglais
العربية
مجتمع

الكاف: إحداث عيادة لطبّ الإدمان خلال الأسابيع القادمة

الكاف: إحداث عيادة لطبّ الإدمان خلال الأسابيع القادمة

أعلن المكلّف بمهمة بديوان وزير الصحة، نبيل بن صالح، عن إحداث عيادة مختصة في طبّ الإدمان بولاية الكاف، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الموجهة لفئة المدمنين.

وفي تصريح أدلى به اليوم لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أوضح بن صالح أن العيادة سيشرف عليها طبيب مختص، إلى جانب أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي، بما يضمن مقاربة شاملة للعلاج تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض.

وبيّن أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في توفير العلاج والإحاطة اللازمة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، والعمل على إدماج المتعافين منهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام ويحدّ من تداعيات الإدمان على الفرد والمجتمع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى