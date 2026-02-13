الكاف: إحداث عيادة لطبّ الإدمان خلال الأسابيع القادمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المكلّف بمهمة بديوان وزير الصحة، نبيل بن صالح، عن إحداث عيادة مختصة في طبّ الإدمان بولاية الكاف، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الموجهة لفئة المدمنين.

وفي تصريح أدلى به اليوم لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أوضح بن صالح أن العيادة سيشرف عليها طبيب مختص، إلى جانب أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي، بما يضمن مقاربة شاملة للعلاج تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض.

وبيّن أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في توفير العلاج والإحاطة اللازمة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، والعمل على إدماج المتعافين منهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام ويحدّ من تداعيات الإدمان على الفرد والمجتمع.

