الكاف: ارتفاع عدد السياح الجزائريين الوافدين عبر المعابر الحدودية

شهد عدد الزوار الجزائريين الذين توافدوا على تونس عبر المعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف، منذ بداية السنة الجارية والى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، تطوّرا بأكثر 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق المندوب الجهوي للسياحة، صابر المقري.

وأوضح المقري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل توافد 396239 سائحا جزائريا عبر المعبرين المذكورين خلال السنة الجارية، موزعين إلى 220391 سائحاً دخلوا عبر معبر ساقية سيدي يوسف و176102 سائحا عبر معبر قلعة سنان.

وتوقع المصدر ذاته أن يرتفع هذا الرقم بصفة ملحوظة خلال الشهر الجاري، وذلك تزامنا مع العطلة المدرسية في البلدين، وعطلة رأس السنة الادارية التي تعرف كل سنة توافد أعداد غفيرة من الزوار الجزائريين الى بلادنا لقضاء هذه العطلة، معربا عن أمله في أن يصل عدد الزوار الجزائريين إلى حدود 500 الف زائر خلال السنة الجارية.

كما يشهد المعبران خلال الفترة الحالية حركية تجارية نشيطة للشاحنات والعربات الخاصة في الاتجاهين، ما خلق ضغطا على عمليات العبور بين البلدين، خاصة بالنسبة لأصحاب العربات الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانتظار لعدة ساعات من أجل إتمام عمليات العبور والذين طالبوا بإجاد حلول جذرية لتفادي هذا الضغط، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين التونسيين والجزائريين.

