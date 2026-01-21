Français
الكاف: استئناف الدروس و اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد متواصل

عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف، اجتماعها مساء الأربعاء 21 جانفي 2026 بمقر الولاية، تحت إشراف والي الكاف، السيد وليد كعبية، وبحضور المعتمد الأول، الكاتب العام للولاية، القيادات الأمنية والعسكرية، الحماية المدنية، وكافة أعضاء اللجنة.

وخصصت الجلسة لمتابعة الاستعدادات التي تم إقرارها ضمن أعمال اللجنة الجهوية واللجان المحلية لمواجهة التقلبات المناخية الأخيرة، بالإضافة إلى الوقوف على الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية المتاحة لضمان التدخل السريع عند الحاجة، ووضع خطة تدخل تتناسب مع الوضعية المناخية لحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. كما شددت اللجنة على المتابعة المستمرة لتزويد الأسواق بكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقررت اللجنة استئناف الدروس بجميع المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاضن ورياض الأطفال في مختلف معتمديات الولاية.

وأكدت اللجنة استمرار انعقادها بشكل دائم، إلى جانب اللجان المحلية، تحسبًا لأي طارئ أو مستجدات تتعلق بالوضع المناخي.

