الكاف: انقطاع للتيار الكهربائي يومي السبت والأحد

أعلن إقليم الكاف للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، أنّ التيّار الكهربائي سينقطع يومي السبت والأحد 17 و18 جانفي الجاري بسبب أشغال الصّيانة، وذلك من السّاعة التاسعة صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا بالأماكن التّالية:

* منطقة وادي الرمل

* منطقة النعايم

* المنطقة الصناعية وادي الرمل

* منطقة سيدي مطير

وقالت الشركة في بلاغ لها اليوم الجمعة، إنه سيقع إرجاع التيّار الكهربائي دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة.

