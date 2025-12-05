الكاف: تزامنا مع موجة البرد..تخصيص مساعدات اجتماعية لأكثر من 1500 عائلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلق والي الكاف، وليد كعبية،إشارة عملية توزيع مساعدات اجتماعية لأكثر من 1500 عائلة معوزة ومحدودة الدخل، ضمن البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد، المدرجة في برنامج الأمان الاجتماعي.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للإسراع في تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وبالتنسيق مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، لسعد الهرماسي، ومنظوريه، ومن خلال الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وأعطى والي الجهة تعليماته للمعتمدين لمساندة الوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية، وضمان تنسيق جميع الهياكل المعنية لدعم نجاح البرنامج الوطني وتلبية كل المستلزمات الضرورية للعائلات المحتاجة.

