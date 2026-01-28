الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إنتظمت اليوم بمقر ولاية الكاف جلسة عمل خُصصت للاستعداد لتنظيم قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، وذلك تحت إشراف والي الجهة السيّد وليد كعبية، وبحضور مختلف المتدخلين من الإطارات العسكرية والأمنية والمصالح الجهوية، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر التونسي.

وتندرج هذه القافلة الصحية، المزمع تنظيمها يوم 07 فيفري 2026، في إطار إحياء الذكرى الثامنة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف، ومعاضدةً لجهود وزارة الصحة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث تعتزم وزارة الدفاع الوطني تأمين خدمات صحية متنوعة لفائدة متساكني الجهة.

ويأتي تنظيم هذه القافلة في إطار تقليد دأبت عليه وزارة الدفاع الوطني خلال العديد من المناسبات الوطنية والإنسانية، تأكيدًا على دورها الاجتماعي والتضامني، وحرصها على الإحاطة بأبناء الشعب التونسي خاصة بالمناطق الحدودية والداخلية.

وقد تم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذه القافلة، وضمان حسن سيرها وتحقيق أهدافها في أفضل الظروف.

