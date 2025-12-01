الكاف تستقبل شحنات جديدة من البذور الممتازة… وتوقعات بزيادة نسق تزويد المواد الكيميائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد منير لعبيدي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، وصول دفعات جديدة من البذور الممتازة إلى الجهة خلال الأيام القليلة الماضية، في انتظار استكمال بقية الكميات المخصّصة للولاية ضمن البرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأشار لعبيدي إلى أن الجهة تسلمت حوالي 7 آلاف قنطار خلال الفترة الأخيرة، لترتفع الكميات الموفّرة إلى أكثر من 30 ألف قنطار من أصل 48 ألف قنطار مبرمجة للتوزيع.

وفي ما يتعلق بالمواد الكيميائية اللازمة للموسم الفلاحي، أوضح لعبيدي أن المجمع الكيميائي بقابس تعهّد بتكثيف التزود بمادتي ثاني الأمونيتر الفسفوري (D.A.P) و الرفيع 45، من خلال مضاعفة الكميات الموجهة لولاية الكاف بداية من هذا الأسبوع وخلال الأيام المقبلة، بما من شأنه دعم استعدادات الفلاحين للموسم.

وتأتي هذه الخطوات في سياق الاستعدادات الجارية لضمان توفير مستلزمات الموسم الفلاحي في مواعيدها، بهدف تعزيز مردودية الإنتاج وتحسين ظروف عمل الفلاحين بالجهة.

المصدر: وات

