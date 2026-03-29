“الكاف” تعلن عن تغييرات جذرية في قوانين التحكيم بعد أزمة نهائي أمم 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم “كاف” عن إدخال تغييرات جذرية على القوانين المنظمة للمباريات و آليات التحكيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة و تقليل الأخطاء التحكيمية في المنافسات القارية.

و قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن القوانين الجديدة تهدف لضمان عدم تكرار الأحداث التي صاحبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والذي جمع بين المغرب والسنغال في 18 جانفي الماضي.

و أوضح موتسيبي أن الاتحاد الإفريقي أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة تستهدف حكام القارة، بهدف رفع مستوى الاحترافية وتحسين جودة القرارات التحكيمية.

و أشار إلى أن لجنة الاستئناف بـ /كاف/، هي هيئة قضائية مستقلة يرأسها قاضٍ، مؤكدا أن القرار النهائي المتعلق بأحداث المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية بات الآن بيد المحكمة الرياضية الدولية، التي ستنظر في القضية وتصدر حكمها خلال الفترة المقبلة.

و أضاف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيزور كلا من السنغال والمغرب خلال الفترة المقبلة، تأكيدا على التزام الاتحاد القاري بالتعاون مع جميع الاتحادات الوطنية، واحترامه لحق كل دولة في اللجوء إلى درجات التقاضي المختلفة، وأن التزامهم واحد تجاه جميع اتحادات القارة.

يُذكر أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت قد أصدرت قرارا بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال و منحه للمنتخب المغربي، بعد انسحاب لاعبي السنغال خلال المباراة النهائية، واحتساب النتيجة /3-0/ لصالح المنتخب المغربي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



