Français
Anglais
العربية
فلاحة

الكاف: تقدم إنجاز موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 90%

بلغت نسبة تقدم موسم البذر  للزراعات الكبرى بولاية الكاف إلى غاية امس الأربعاء، ما يقارب 90 بالمائة، بما يعادل بذر 180 ألف هكتار من مجموع  200 ألف هكتار مبرمجة لهذا الموسم موزعة  على 124 الف هكتار للشعير و67 الف هكتار  للقمح الصلب و10 آلاف هكتار للقمح اللين، وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري.

وقال الحيدري في تصريح لـ”وات”، إنّ عمليات البذر تاخّرت قليلا بسبب عدم تساقط الأمطار خلال الفترة الأولى من موسم البذر ونقص التزود بالبذور الممتازة  وضعف التزود بالأسمدة الكيمائية في تلك الفترة، ممّا حال دون استكمال كامل البرنامج الزراعي لعمليات البذر بالجهة المبرمجة لهذه السنة.

وأشار إلى أنّ الجهة تحصلت هذه السنة على حوالي 35 الف قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب وهو رقم اعتبره “قياسيا” في تاريخ المواسم الفلاحية  بالجهة.

وجدّد عضو الإتحاد الجهوي  للفلاحة والصيد البحري بالكاف، المطالبة بتوفير مستلزمات الموسم من مادة الأمونيتر الحيوية بالنسبة للزراعات الكبرى والتي يستوجب نثرها خلال شهر جانفي القادم، سيما في ظل نجاح عمليات الانبات  بالمزارع والتي تعتبر جيدة في كافة أنحاء الولاية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

424
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة

364
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
364
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة
329
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
320
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
317
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
316
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
309
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
306
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
297
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى