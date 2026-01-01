الكاف: تقدم إنجاز موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 90%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت نسبة تقدم موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية الكاف إلى غاية امس الأربعاء، ما يقارب 90 بالمائة، بما يعادل بذر 180 ألف هكتار من مجموع 200 ألف هكتار مبرمجة لهذا الموسم موزعة على 124 الف هكتار للشعير و67 الف هكتار للقمح الصلب و10 آلاف هكتار للقمح اللين، وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري.

وقال الحيدري في تصريح لـ”وات”، إنّ عمليات البذر تاخّرت قليلا بسبب عدم تساقط الأمطار خلال الفترة الأولى من موسم البذر ونقص التزود بالبذور الممتازة وضعف التزود بالأسمدة الكيمائية في تلك الفترة، ممّا حال دون استكمال كامل البرنامج الزراعي لعمليات البذر بالجهة المبرمجة لهذه السنة.

وأشار إلى أنّ الجهة تحصلت هذه السنة على حوالي 35 الف قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب وهو رقم اعتبره “قياسيا” في تاريخ المواسم الفلاحية بالجهة.

وجدّد عضو الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، المطالبة بتوفير مستلزمات الموسم من مادة الأمونيتر الحيوية بالنسبة للزراعات الكبرى والتي يستوجب نثرها خلال شهر جانفي القادم، سيما في ظل نجاح عمليات الانبات بالمزارع والتي تعتبر جيدة في كافة أنحاء الولاية.

