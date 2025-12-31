Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكاف: تقدّم لافت في موسم البذر واقتراب استكمال البرنامج الزراعي

الكاف: تقدّم لافت في موسم البذر واقتراب استكمال البرنامج الزراعي

 

سجّل موسم بذر الزراعات الكبرى بولاية الكاف نسبة تقدّم تقارب 90 بالمائة إلى حدود اليوم الأربعاء، حيث تمّت زراعة نحو 180 ألف هكتار من إجمالي 200 ألف هكتار مبرمجة لهذا الموسم، وفق ما أفاد به عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري.

وأوضح المصدر ذاته أن المساحات المزروعة توزّعت أساسًا على 124 ألف هكتار من الشعير، و67 ألف هكتار من القمح الصلب، إلى جانب 10 آلاف هكتار من القمح اللين، ما يعكس نسقًا متقدمًا مقارنة ببداية الموسم.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.4K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

471
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
396
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
363
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
338
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
312
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
306
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
290
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
287
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
281
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: لمحة تمهيدية عن مباراة تونس – تنزانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى