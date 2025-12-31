الكاف: تقدّم لافت في موسم البذر واقتراب استكمال البرنامج الزراعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل موسم بذر الزراعات الكبرى بولاية الكاف نسبة تقدّم تقارب 90 بالمائة إلى حدود اليوم الأربعاء، حيث تمّت زراعة نحو 180 ألف هكتار من إجمالي 200 ألف هكتار مبرمجة لهذا الموسم، وفق ما أفاد به عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري.

وأوضح المصدر ذاته أن المساحات المزروعة توزّعت أساسًا على 124 ألف هكتار من الشعير، و67 ألف هكتار من القمح الصلب، إلى جانب 10 آلاف هكتار من القمح اللين، ما يعكس نسقًا متقدمًا مقارنة ببداية الموسم.

المصدر: وات

