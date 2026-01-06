Français
الكاف: تلقيح 442 ألف رأس من الأبقار والأغنام خلال 2025 وفيفري المقبل انطلاق حملات التطعيم السنوية

تشهد الحالة الوبائية لمختلف الحيوانات بولاية الكاف استقرارا كليا خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع انطلاق استعدادات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لحملات التلقيح السنوية للمجترات بمختلف أنواعها.

وأكّد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي الزمالي في تصريح اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحالة الوبائية مستقرة حاليا حيث لم تُسجل دوائر الصحة الحيوانية بالمندوبية أي مرض لدى الأبقار أو الأغنام، وذلك بعد إتمام كل حملات التلقيح خلال السنة الماضية.

وأوضح أن المصالح المعنية تمكّنت من تلقيح حوالي 22 ألف رأس بقر ضد مرض الجلد العقدي و20 ألف رأس ضد الحمى القلاعية، مقابل تلقيح أكثر من 400 ألف رأس غنم ضد مرض الحمى القلاعية.

وأضاف أن مندوبية الفلاحة ستشرع بداية من شهر فيفري المقبل، في المناطق التي بها توكيل صحي، في إنجاز حملات التلقيح السنوية للأبقار والأغنام، مع إعطاء الأولوية لقطيع الأبقار في التلقيح ضد مرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي.

ويُعد قطيع الأبقار بولاية الكاف حوالي 22 ألف رأس، مقابل أكثر من 420 ألف رأس بالنسبة للأغنام، وفق فتحي الزمالي.

