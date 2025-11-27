Français
الأخبار

الكاف تواجه موجة برد: مطالب بالإسراع في توفير قوارير الغاز وإنهاء النقص المتفاقم

الكاف تواجه موجة برد: مطالب بالإسراع في توفير قوارير الغاز وإنهاء النقص المتفاقم

تشهد ولاية الكاف في الأيام الأخيرة نسقًا متصاعدًا في الطلب على وسائل التدفئة، وفي مقدمتها قوارير الغاز المنزلي، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. وفي هذا السياق، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالكاف، حسين معاوي، الجهات الرسمية إلى التحرّك العاجل لسدّ النقص وتوفير الكميات المطلوبة لفائدة المواطنين.

وأوضح معاوي، في تصريح لـ”وات”، أن المخزون المتاح من قوارير الغاز لا يلبّي حاجيات الجهة، رغم المطالب المتكررة برفع الحصة المخصّصة لها، خاصة مع بداية فصل الشتاء الذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير.

ومن جهته، أكد عامل بمحطة وقود في مدينة الكاف أن الشحنات تصل في ساعات الصباح الأولى لكن يتم اقتناؤها فورًا، نظرًا للضغط الكبير والإقبال المكثف من الأهالي.

المصدر: وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

