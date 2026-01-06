Français
الكاف: غلق معصرة زيت زيتون بعد تسبّبها في أضرار بيئيّة خطيرة

الكاف: غلق معصرة زيت زيتون بعد تسبّبها في أضرار بيئيّة خطيرة

تقرّر، أمس الاثنين، على إثر اجتماع طارئ انعقد بمقر ولاية الكاف، غلق إحدى معاصر زيت الزيتون الواقعة جنوب الولاية، بعد ثبوت تسبّبها في أضرار بيئية خطيرة نتيجة سكبها لمادة المرجين بوادي سراط، وفق عضو المجلس المحلي لمعتمدية قلعة سنان، سامي العثماني.

وأوضح العثماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المعاينات الميدانية أظهرت حدوث أضرار بيئية خطيرة بالمحيط على غرار نفوق بعض الأسماك بالوادي، مشيرا إلى أن بلديات المنطقة الأربع اتّفقت على شفط كميات المرجين المسكوبة بالوادي وإرجاعها الى المعصرة، على حد قوله.

