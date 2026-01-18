الكاف: موتسيبي يؤكد نهاية «الشان» ويفسح المجال لدوري الأمم

باتت بطولة أمم إفريقيا للمحليين (CHAN) من الماضي. فخلال الندوة الصحفية التي عُقدت في الرباط، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، باتريس موتسيبي، رسميًا إلغاء المسابقة المخصّصة للاعبين الناشطين في البطولات المحلية.

وأوضح موتسيبي أن هذا القرار اتُّخذ لأسباب اقتصادية، قائلًا: «عملنا يتمثل في اتخاذ قرارات تصبّ في مصلحة كرة القدم الإفريقية. بطولة الشان عرض يكلّفنا خسائر مالية»، مضيفًا أن الكاف بات مطالبًا بإعادة ترتيب أولوياته.

كما أشار باتريس موتسيبي إلى أن إطلاق دوري الأمم الإفريقية، الذي سيُنظم سنويًا، يجعل من بطولة الشان مسابقة غير ضرورية: «مع دوري الأمم الإفريقية، لن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى الشان».

يُذكر أخيرًا أن النسخة الأخيرة من البطولة أُقيمت صيف العام الماضي في شرق إفريقيا (كينيا، تنزانيا، أوغندا). وتُوّج المنتخب المغربي باللقب بعد فوزه على مدغشقر (3-2) في النهائي الذي احتضنته نيروبي. وبثلاثة ألقاب (2018، 2020، 2024)، يواصل «أسود الأطلس» تصدّرهم لقائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بالشان.