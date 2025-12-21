الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على غرار التغييرات الأخرى التي تم الإعلان عنها، أقدمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أيضًا على تعديل في تركيبة منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (UNAF).

وكانت هذه المنطقة تضمّ، في إطار المسابقات الإفريقية الإقليمية، كلًا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر.

وسيُسجَّل انضمام عضو جديد إلى هذه المجموعة، يتمثّل في موريتانيا، التي كانت تندرج سابقًا ضمن منطقة غرب إفريقيا، حيث تقرّر إدماجها رسميًا ضمن منطقة اتحاد شمال إفريقيا، وذلك عقب قرار أعلنته اليوم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



