“الكاف” يبرىء حكم نهائي كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تبرئة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الذي أدار المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي جمعت بين منتخبي السينغال والمغرب و ذلك عقب الجدل الذي أُثير حول بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء.
و توّج منتخب السينغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما تغلب على منتخب المغرب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.
و ذكر حساب ” Instant Foot ” عبر منصة «إكس» أن لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي أكدت، بعد مراجعة شاملة و دقيقة لجميع لقطات المباراة و التقارير الفنية، عدم وجود أي أخطاء تحكيمية مؤثرة بحق الحكم الكونغولي، مشيرة إلى أن قراراته جائت متوافقة مع القوانين المعتمدة و معايير التحكيم المطبّقة في البطولات القاريّة.
و أوضح الكاف أن عملية التقييم شملت تحليل جميع الحالات الجدلية باستخدام تقنيات المراجعة المعتمدة، إلى جانب تقارير مراقبي المباراة و الحُكّام المختصين ، مؤكداً أن ندالا أدار المواجهة بصورة احترافية و لم يرتكب أي تجاوزات تستوجب المساءلة أو العقوبة.
و تأتي هذه التبرئة الرسمية لتضع حدًا لحالة الجدل التي رافقت المباراة النهائية بين المغرب و السينغال في كأس أمم إفريقيا، كما تعكس في الوقت ذاته ثقة الاتحاد الإفريقي في كفاءة طواقم التحكيم بالقارّة و حرصه على حمايتهم من الضغوط أو التشكيك غير المبني على أسُس فنية واضحة.
و يُعد جان جاك ندالا من أبرز الحُكّام في القارة السمراء، إذ سبق له إدارة العديد من المباريات الكبرى على الصعيدين القارّي و الدولي و تؤكد هذه الخطوة استمرار «كاف» في دعم حُكّامه و ترسيخ مبدأ العدالة التحكيمية في مختلف مسابقاته.
